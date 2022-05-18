Москва, 18 мая, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Часть боевиков, засевших в подвалах завода «Азовсталь» в городе Мариуполе Донецкой Народной Республики (ДНР), могут отказаться сложить оружие. Об этом 18 мая сообщил военный корреспондент Дмитрий Стешин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Никита Третьяков ИА REGNUM Вид на «Азовсталь»

По его словам, сдаться в плен могли раненые, а также те, кто морально не готов больше участвовать в боевых действиях. При этом часть неонацистов, которые совершили множество военных преступлений против мирных жителей, может испугаться суда и ещё какое-то время продолжать скрываться в подвалах завода.

«Они сбросили раненых и неспособных сражаться — немотивированных», — отметил Стешин.