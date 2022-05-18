Ростов-на-Дону, , 13:51 — REGNUM За минувшие 24 часа через пункты пропуска на границе в Ростовской области на территорию России прибыли свыше 14,5 тыс. беженцев из республик Донбасса. Об этом 18 мая сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Колонна с беженцами из Донбасса Александр Погожев © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 14,5 тысячи граждан», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) подвергся минометному обстрелу со стороны киевских боевиков.