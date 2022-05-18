Ростов-на-Дону, 18 мая, 2022, 13:51 — ИА Регнум. За минувшие 24 часа через пункты пропуска на границе в Ростовской области на территорию России прибыли свыше 14,5 тыс. беженцев из республик Донбасса. Об этом 18 мая сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Колонна с беженцами из Донбасса

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 14,5 тысячи граждан», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) подвергся минометному обстрелу со стороны киевских боевиков.