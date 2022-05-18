Вашингтон, 18 мая, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Камилла Васкес, адвокат актёра Джонни Деппа, утверждает, что актриса Эмбер Хёрд поднимала руку на свою экс-возлюбленную Тасю Ван Ри. Об этом 18 мая пишет Daily Mail.

Цитата из х∕ф «Никогда не сдавайся». Реж. Джефф Уодлоу. 2008. США Эмбер Хёрд в роли Бахи Миллер

По словам Васкес, двое офицеров полиции стали свидетелями того, как Хёрд ударила Ван Ри по руке и сорвала с неё ожерелье — после этого актрису якобы арестовали, однако обвинения быстро сняли. «Я никогда не нападала ни на одного партнера. Я никогда не нападала на мистера Деппа или любого другого человека, с которым у меня были романтические отношения», — утверждает Хёрд.

ИА REGNUM напоминает, что Эмбер Хёрд состояла в отношениях с Тасей Ван Ри в период с 2008 по 2012 годы. После их расставания актриса завела роман с Джонни Деппом.