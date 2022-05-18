Вашингтон, , 13:51 — REGNUM Инсайдеры сообщили, что компания Nvidia планирует вскоре выпустить на рынок видеокарту начального уровня GeForce GTX 1630. Об этом 18 мая сообщает портал Videocardz.

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Как утверждают источники издания, производитель хочет, чтобы GTX 1630 пришла на замену GTX 1050 Ti, которая всё ещё популярна в различных регионах, несмотря на то, что вышла на рынок около шести лет назад. Автор статьи отметил, что ситуация с GTX 1050 Ti показывает, насколько пренебрежительно Nvidia относится к сегменту видеокарт начального уровня. Он предположил, что GTX 1630 вряд ли получит процессор на основе новой архитектуры Ampere, скорее всего, она будет оборудована «чипом» поколения Turing.

Напомним, Nvidia выпустила в продажу GTX 1630 GeForce GTX 1050 Ti 25 октября 2016 года. В основе этой видеокарты лежит архитектура Pascal (была представлена в марте 2014 года) и 16-нм техпроцесс. Устройство, поддерживающее подключения по интерфейсу PCIe 3,0×16, оборудовано 4 Гб памяти GDDR5.

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