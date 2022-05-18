Москва, , 14:01 — REGNUM Запад своими действиями подорвал стратегическую стабильность в Европе и на Ближнем Востоке, поставил под удар архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в целом дестабилизировал мировую обстановку. Об этом секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев заявил в приветствии иностранным послам, которые 18 мая встречаются в Москве с руководством аппарата СБ.

Николай Патрушев Kremlin.ru

По его словам, отдельные страны не желают утрачивать геополитическое доминирование, они сознательно пошли на слом системы международной стабильности, которая выстраивалась годами. При этом были проигнорированы предложения России по гарантиям безопасности.

«В итоге подорвана стратегическая стабильность в Европе и на Ближнем Востоке, поставлена под удар архитектура безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В результате развёрнутой против России санкционной войны резко дестабилизирована социально-экономическая обстановка во всём мире, многие страны поставлены на грань голода», — сказал Патрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совбеза заявил, что Запад рано или поздно всё равно устроил бы конфликт в Россией.

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