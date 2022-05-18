Красноуральск, Свердловская область, 18 мая, 2022, 13:52 — ИА Регнум. АО «Святогор» (предприятие металлургического комплекса УГМК) оказало коммунальному предприятию МУП «Муниципальная управляющая компания» (осуществляет подготовку питьевой воды для нужд населения ГО Красноуральск) благотворительную помощь в приобретении дополнительных тонн коагулянта (реагента, который используется в процессе очистки воды).

ugmk.com

В начале мая в город поступило более 6 тонн данного материала, приобретенного на средства градообразующего предприятия. Реагент пойдет на качественную очистку воды, поступающей в квартиры красноуральцев.

«Святогор» ежегодно оказывает нам серьезную финансовую поддержку в приобретении коагулянта, — отметил исполнительный директор МУП «Муниципальная управляющая компания» Олег Вовк. — Потребность в нем возрастает в период обильных дождей и паводка. И тогда на помощь городу своевременно приходит градообразующее предприятие».

Кроме этого, для нужд «Муниципальной управляющей компании» «Святогор» закупил кварц, предназначенный для очистки воды в фильтрах. По словам руководства МУП «МУК», в настоящее время качество воды в городе соответствует всем санитарным нормам. Показатели по цветности, мутности, содержанию вредных примесей и т.д. ниже предельно допустимых концентраций в два раза.