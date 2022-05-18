Каир, 18 мая, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Правительство Египта завершило подготовку окончательного проекта по продаже ряда государственных активов и приватизации объектов жизненно важных секторов экономики. Об этом 18 мая сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Иван Шилов ИА REGNUM Египет

По данным журналистов, в список объектов, подлежащих приватизации, вошли порты, банки, гостиницы, телекоммуникационные компании, инфраструктурные проекты, станции опреснения воды и электростанции. Кроме того, продаже подлежат 10 госкомпаний, два предприятия оборонно-промышленного комплекса, две компании, связанные с вооруженными силами.

Отмечается, что решение правительства вызвало массовое недовольство среди граждан Египта, которые готовят акции протеста.