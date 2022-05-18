Прокопьевск, Кемеровская область, 18 мая, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В Прокопьевске Кемеровской области вынесен приговор 58-летней местной жительнице, которая работала учителем в школе искусств по поддельным документам. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону.

ИА REGNUM Школьный учитель

Ранее в полицию обратился представитель местной администрации, который заподозрил педагога в подделке справки об отсутствии судимости. Специалисты по итогам проведённой экспертизы подтвердили, что документ действительно является фальшивым.

Как выяснилось, в 1993 году женщину в Красноярске приговорили к пяти годам лишения свободы за убийство. Отбыв наказание, она переехала в Прокопьевск, где в 2015 году по поддельному документу устроилась в школу искусств. С 2019 года она также работала в общеобразовательной школе учителем рисования. После выявления факта подделки, педагога уволили.

«Дознанием собраны необходимые доказательства, уголовное дело направлено в суд, который признал фигурантку виновной и приговорил ее к 8 месяцам ограничения свободы с возложением дополнительных обязанностей», — отметили в управлении.