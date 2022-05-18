Москва, 18 мая, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Российская структура Google инициировала процедуру банкротства из-за неисполнения денежных обязательств. Запись об этом появилась 18 мая на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурса).

Robert Scoble Google

Из сообщения следует, что ООО «Гугл» в лице генерального директора Дэвида Мунро Снэддона уведомила о намерении признать себя банкротом. С 22 марта текущего года компания «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств».

Как сообщало ИА REGNUM, до 19 марта компания Google должна была выплатить оборотный штраф на сумму более 7,2 млрд рублей по искам от Роскомнадзора. Так как компания не выполнила требование, на неё завели дело о принудительном взыскании средств.

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