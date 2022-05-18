Кабул, , 13:48 — REGNUM Бывший первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех на недавние заявления министра внутренних дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сираджуддина Хаккани назвал его пакистанским вассалом. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Верный вассал Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР

«Лидер «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что он не является врагом Соединённых Штатов. Впервые он прав. Как пакистанский вассал, он не может быть врагом США, потому что Пакистан в целом подчиняется Соединённым Штатам», — написал на своей странице в соцсети бывший заместитель Ашрафа Гани.

Салех добавил: »Он, то есть «Сеть Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выполняет приказы Равалпинди, чтобы сломить гордость и стойкость афганского народа».

Напомним, Равалпинди, до основания Исламабада являлся столицей Пакистана. В этом городе располагается генеральный штаб пакистанской армии.

«Теперь, когда пришло время справиться с болью и страданиями, ясно, что он не может ничего. Действительно. Как утверждает какой-то журналист, он не был ни джихадистом, ни борцом за свободу, а только действует в интересах пакистанской армии», — подчеркнул Салех.