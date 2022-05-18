Тобольск, Тюменская область, , 13:48 — REGNUM В тюменском городе Тобольске с 1 июня откроется перевёрнуты дом. Об этом сообщает региональное инвестиционное агентство.

Перевёрнутый дом в Тобольске Пресс-служба инвестиционного агентства Тюменской области

Дом вверх дном возведён в городском сквере Александра Михайлова предпринимателем Еленой Пушкаревой при поддержке регионального инвестиционного агентства.

Отмечается, что с перевёрнутые дома уже есть в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Анапе, Абрау-Дюрсо, Омске и Новосибирске. В тобольском перевёрнутом доме разместится кофейня и библиотека.

С начала года предприниматели Тюменской области получили в региональном Фонде микрофинансирования 88 займов для реализации социальных бизнес-проектов на сумму свыше 166,4 млн рублей.