Тобольск, Тюменская область, 18 мая, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В тюменском городе Тобольске с 1 июня откроется перевёрнуты дом. Об этом сообщает региональное инвестиционное агентство.

Пресс-служба инвестиционного агентства Тюменской области Перевёрнутый дом в Тобольске

Дом вверх дном возведён в городском сквере Александра Михайлова предпринимателем Еленой Пушкаревой при поддержке регионального инвестиционного агентства.

Отмечается, что с перевёрнутые дома уже есть в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Анапе, Абрау-Дюрсо, Омске и Новосибирске. В тобольском перевёрнутом доме разместится кофейня и библиотека.

С начала года предприниматели Тюменской области получили в региональном Фонде микрофинансирования 88 займов для реализации социальных бизнес-проектов на сумму свыше 166,4 млн рублей.