Пекин, 18 мая, 2022, 13:45 — ИА Регнум. НАТО — это безумеющая геронтократия у суверена и попытки восстановить то, что давно утеряно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 18 мая, комментируя публикацию китайского издания «Хуаньцю шибао».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Столтенберг. НАТО

Как сообщалось ранее, в материале издания планы НАТО по очередному расширению названы «новой волной безумия», разбираться с последствиями которой придется долго.

«Китайское правительственное издание всё верно формулирует — и насчёт давления на нашу страну, и насчёт безумия натовского костяка. Запад, военно-политическим воплощением которого с 1949 года выступает НАТО, уже потерпел историческое поражение, но мог бы сократить его последствия, занявшись, условно говоря, не количеством, а качеством. Тем не менее он делает попытку очередного территориального расширения…

В случае с Финляндией и Швецией, надо сказать, их возможное вступление в НАТО лишь оформит то, что уже является фактом: военное освоение их территорий натовцами. Нам же такое вступление развяжет руки для жесткого военно-технического, экономического (в случае, главным образом, с Финляндией) и политического ответа.

Тем не менее надо побороться за то, чтобы это вступление не состоялось. С Турцией у нас отношения непростые, она действует зачастую враждебным России образом, но в вопросе о приёме в НАТО Швеции и Финляндии нам её отказ поддержать такое решение был бы на руку. Как, впрочем, на руку будет и выполнение натовцами известных требований Турции — оно тоже будет вкладом в будущий развал НАТО.

НАТО — это безумеющая геронтократия у суверена, это попытки восстановить то, что давно утеряно, у англичан это пошлое пресмыкательство тех, кто ещё относительно недавно являлся европейскими нациями, это страх потерять своё положение колониальных надсмотрщиков за своими народами у так называемых «новых членов». НАТО — это реинкарнация расизма и нацизма и, соответственно, их поддержка вовне. И всё это — на основе усиливающегося милитаризма и агрессивности. Сейчас это агрессия против России, но на очереди Китай, да и во всём мире понимают, что, победи Запад Россию, на суверенности народов будет поставлен окончательный крест.

Сплочение антизападного мира неизбежно. Оно уже началось», — отметил Михаил Демурин.