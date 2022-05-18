Новосибирск, , 13:44 — REGNUM За прошедшие сутки в Новосибирской области выявили 72 носителя коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 мая в областном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в регионе подтверждено 257 745 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 38 289 детей (+13 за сутки). Выздоровел в Новосибирской области уже 250 961 пациент (+85 за сутки).

От COVID-19 скончалась 81-летняя женщина. За всё время в регионе жертвами коронавирусной инфекции стали 5649 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая в Новосибирской области было подтверждено 79 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 91 пациент.

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