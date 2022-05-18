Пермь, 18 мая, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Пермь 12 июня отметит 299 лет. Празднование дня рождения пройдёт под лозунгом «Пермь — город один на миллион», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

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«Ослабление коронавирусных ограничений позволит провести предъюбилейное торжество масштабно. Хедлайнером выступит Народная артистка РФ Валерия», — сказали в мэрии.

В течение всего дня на эспланаде организуют праздничный концерт. После тематической программы «Мы — Россия!» свои выступления представят творческие коллективы Перми и Екатеринбурга. На эспланаде развернётся фестиваль барбекю.

На набережной Камы запланированы для детей игровые мастерские и интерактивные занятия. Любители адреналина смогут посмотреть выступления боксеров и воспитанников школы киокусинкай. Вечером горожане и гости смогут стать участниками уличных танцах. Завершится праздник семиминутным салютом.