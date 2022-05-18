Москва, 18 мая, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Кремль не следит за тем, как протекает судебный процесс по делу советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, сообщил 18 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Оно же идет в закрытом режиме, поэтому мы, к сожалению, не имеем возможности следить за этим. Но, действительно, здесь просто нужно набраться терпения и подождать. Еще раз повторяем, виновность может признать только суд», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сафронова арестовали 7 июля 2020 года по делу о госизмене.

Обвинение считает, что он шпионил в интересах Чехии, передавая спецслужбе республики составляющие гостайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.