Санкт-Петербург, , 13:46 — REGNUM В центре Петербурга двое приезжих злоумышленников с пилой гонялись за очевидцем ограбления, которое они совершили на улице, сообщили 18 мая в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Злоумышленник с пилой бежит за очевидцем пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО.

Инцидент произошел около четырех часов утра 18 мая на Суворовском проспекте. Двое уроженцев одной из азиатских республик избили и ограбили прохожего, забрав у него смартфон, а затем в помещении продуктового магазина с пилой гонялись за работником супермаркета, который стал очевидцем ограбления и попытался помешать преступникам.

«Прибывшие два наряда вневедомственной охраны задержали их и доставили в 76 отдел полиции. Пострадавшему вернули смартфон, он опознал нападавших», — уточнили в Главке Росгвардии.