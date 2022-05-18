Ростов-на-Дону, , 13:40 — REGNUM В Ростове-на-Дону в течение двух дней будет господствовать непогода — сильные дожди, ливни и шквалистый ветер. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 18 мая.

Ливень Ставрополь.рф

По данным Ростовского гидрометцентра, 18 и 19 мая в Ростове-на-Дону ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом. Ветер усилится до 22 метров в секунду.

Ростовчан предупредили о возможных подтоплениях территорий, отключениях трансформаторных подстанций, падении деревьев и конструкций, повреждении крыш, затруднении в работе всех видов транспорта.