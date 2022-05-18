Брюссель, , 13:40 — REGNUM Назначенные на 18 мая переговоры премьер-министра Грузии и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга отменяются. Об этом сообщает пресс-служба военного блока.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

«Отменяется встреча генерального секретаря НАТО с премьер-министром Грузии», — говорится в публикации.

В пресс-службе не назвали причину, по которой отменили переговоры. Утром Столтенберг торжественно получил заявки на вступление в НАТО Финляндии и Швеции. Все остальные встречи на 18 мая были отменены.

Как сообщает грузинский телеканал «Рустави 2», ссылаясь на свои источники, переговоры с Гарибашвили, скорее всего, отменили из-за плохого самочувствия Столтенберга.

Стоит отметить, что в мае генсек НАТО заразился коронавирусом, хотя был трижды привит от COVID-19. Об этом сообщила 10 мая его пресс-секретарь Сиссель Крузе Ларсен.