Грозный, 18 мая 2022, 13:38 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что в его политической жизни были вещи, которые он не совершил бы сейчас, имея значительный опыт управления Чечней. Жалеет чеченский лидер о том, в частности, что не смог предотвратить вторую военную кампанию на территории республики. Об этом руководитель Чечни рассказал в прямом эфире марафона «Новые горизонты», которое организовало с его участием 18 мая всесоюзное общество «Знание».
Что касается остальной его политической деятельности, то, по словам главы Чечни, оценку его работе на этом посту должен давать народ. Его верность своему народу и руководству государства подтверждает тот факт, что республика занимает лидирующие позиции по всем направлениям в России.