Грозный, , 13:38 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что в его политической жизни были вещи, которые он не совершил бы сейчас, имея значительный опыт управления Чечней. Жалеет чеченский лидер о том, в частности, что не смог предотвратить вторую военную кампанию на территории республики. Об этом руководитель Чечни рассказал в прямом эфире марафона «Новые горизонты», которое организовало с его участием 18 мая всесоюзное общество «Знание».

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если бы в 90-х я мыслил, как сейчас, то я уничтожил бы Басаева, Хаттаба и других. У меня была такая возможность. Я бы не допустил вторую военную кампанию. Вот это моя большая ошибка. У меня тогда не хватило ума и видения на это», — приводит слова Кадырова ИА «Чечня Сегодня».

Что касается остальной его политической деятельности, то, по словам главы Чечни, оценку его работе на этом посту должен давать народ. Его верность своему народу и руководству государства подтверждает тот факт, что республика занимает лидирующие позиции по всем направлениям в России.