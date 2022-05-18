* Талибы — запрещённая в России организация

Хост, Афганистан, , 13:36 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сменили название одной из самых известных средних школ в афганской провинции Хост. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан

Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) переименовали школу имени Абдулхая Хабиби, названную в честь одного из самых известных писателей в современной истории страны, в «Общество-колыбели джихада».

Переименование учебного учреждения произведено департаментом образования провинции Хост. Местные жители выразили недовольство таким решением властей.

Взяв под свой контроль Афганистан, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) изменили многие названия в соответствии со своими взглядами.