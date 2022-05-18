Мариуполь, ДНР, 18 мая, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В освобождённом от националистов Мариуполе более 60% жилого фонда не подлежит восстановлению, сообщил 18 мая журналистам глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

Он представил журналистам примерные оценки состояния жилого фонда в городе, в котором проводились боевые действия.

«Примерные оценки — это более 60% домов подлежит сносу и постройке новых. Что касается коммуникаций, то ситуация оказалась не такой печальной», — сказал глава республики.

Пушилин рассказал, что в городе проводятся работы по восстановлению водоснабжения, и специалисты «настроены не столь пессимистично».

Глава ДНР заверил, что Мариуполь будет полностью восстановлен. Снос ожидает завод «Азовсталь», откуда по-прежнему выходят боевики.