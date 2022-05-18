Эр-Рияд, 18 мая, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Силы безопасности Саудовской Аравии провели масштабную операцию по защите государственных границ страны. Об этом 18 мая сообщает официальное информационное агентство SPA со ссылкой на заявление представителя Главного управления пограничной охраны полковника Мисфира аль-Карини.

Al Jazeera English Саудовские силовики

По его словам, в результате операции был пресечён ввоз в страну крупной партии наркотиков.

Он отметил, что патрули в провинциях Джизан, Наджран, Асир и Табук предотвратили попытку ввоза в страну 642 кг наркотиков, более 62 тонн наркотического растения и 194 300 наркотических таблеток.

«Кроме того, были арестованы 73 преступника, в том числе 20 граждан Саудовской Аравии, 26 граждан Эфиопии, 23 йеменца, двое пакистанцев, двое суданцев и эритрейцев», — заявил Мисфир аль-Карини.