Санкт-Петербург, , 13:44 — REGNUM В Санкт-Петербурге в 2022 году откроется пять новых объектов здравоохранения — новые корпуса и отделения больниц, а также санаторий, сообщил 18 мая председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Новый корпус больницы Святого Георгия Gov.spb.ru/gov/otrasl/komstroy/

По его словам, в 2022 году начнет прием пациентов новый корпус Детской больницы №2 святой Марии Магдалины, до конца года будет сдан новый корпус Александровской больницы, детский туберкулезный санаторий «Жемчужина», отделение экстренной медицинской помощи Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, отделение скорой медицинской помощи на 20 бригад для Городской поликлиники №8.

«Все они также потребуют привлечения новых врачебных и сестринских кадров. Здравоохранение города активно развивается, поэтому для нас так важно, чтобы на работу приходила молодежь», — подытожил глава комздрава.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге корпуса-трансформеры были возведены для Госпиталя ветеранов войн, больницы Святого Великомученика Георгия, больницы Святого Луки. Также ведется строительство таких корпусов для больницы № 15 и больницы №33 в Колпино, проектируются новые корпуса для НИИ скорой помощи, больницы №40 Курортного района.

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