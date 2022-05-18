Оренбург, , 13:31 — REGNUM В Оренбурге летняя детская оздоровительная кампания начнётся с 1 июня. Сейчас идёт подготовка лагерей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Загородный лагерь пресс-служба администрации Оренбурга

В муниципалитете числится 14 загородных лагерей: семь муниципальных, четыре ведомственных, два частных и один некоммерческий лагерь. Все они планируются к открытию.

К 20 мая лагеря должны быть полностью готовы к приёму юных оренбуржцев. Летом в загородных лагерях отдохнёт более 12 тысяч детей. В 2022 году ограничений по наполняемости лагерей из коронавирусной инфекции нет. Разрешается проведение массовых мероприятий на свежем воздухе, родители смогут посещать детей во время отдыха.