Москва, , 13:31 — REGNUM С 1 июля в России заработают важные новые нормы в туристической сфере. Об этом 18 мая заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на «правительственном часе» в Госдуме.

Зарина Догузова Government.ru

«У нас сегодня вступают в силу два важнейших закона с 1 июля: это закон о реестре турагентов — впервые у нас вся цепочка поставщиков услуг становится прозрачной и помогает сократить случаи мошенничества в туризме, — и второй важнейший закон касается обязательной регистрации экскурсоводов, гидов, переводчиков и инструкторов-проводников», — заявила Догузова.

«Это напрямую влияет на качество и на безопасность. С 1 июля на маршруты повышенной сложности теперь обязательно туриста должен сопровождать инструктор-проводник. Мы перечень таких маршрутов постановлением правительства закрепили, и с 1 июля норма вступает в силу», — подчеркнула она.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростуризм перестроит систему гарантий туроператоров перед туристами