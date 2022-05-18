Белгородский район, Белгородская область, 18 мая, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Село Солохи Белгородской области обстреляно со стороны Украины днём 18 мая, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

По данным властей, есть информация об одном пострадавшем. Также имеются разрушения в жилой инфраструктуре.

На месте находится глава поселения и глава Белгородского района и оперативные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, при обстреле ВСУ села Солохи 11 мая пострадали несколько человек, один погиб.