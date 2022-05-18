Москва, 18 мая, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало видео, на кадрах которого показано поражение американских гаубиц M777 и украинского артиллерийского расчета российским дроном-камикадзе «Куб».

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

На кадрах, снятых с беспилотника, видно батарею из двух 155-миллиметровых гаубиц и расчеты, которые готовят орудия к бою. В этот момент «Куб» пикирует и взрывается между двух гаубиц. На видео заметен разлет осколков.

По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, российские военные нанесли удар по американским гаубицам в районе села Подгорное.