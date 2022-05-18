Сеул, 18 мая, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Каждая четвертая зарегистрированная на бирже южнокорейская компания сократила в 2021 году штат сотрудников из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейского института экономических исследований (KERI).

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно результатам опроса 1874 фирм, зарегистрированных на основных и второстепенных биржах страны, по сравнению с 2020 годом количество сотрудников сократилось на 43,1%.

Известно, что 42,2% из 696 предприятий, торгующихся на основном рынке KOSPI, сократили рабочие места, а 43,6% из 1178 фирм, зарегистрированных на высокотехнологичном рынке KOSDAQ, сократили свои фонды заработной платы.

По состоянию на конец декабря 2021 года общая численность персонала составляла 1,48 млн человек. В конце 2020 года показатель составил 1,46 млн человек, а в конце 2019 года — 1,49 млн человек.

Отмечается, что 27% компаний сокращали штат два года подряд.

Между тем 210 фирм, или 11,2% от общего числа зарегистрированных на бирже компаний, пострадали от снижения продаж и операционных доходов.