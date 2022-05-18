Москва, , 13:29 — REGNUM Сценарист и блогер Евгений Кулик стал шоураннером и креативным продюсером девятой части новогодней франшизы «Ёлки». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 мая сообщили в пресс-службе кинокомпании «Базелевс».

Кадры со съёмок девятой части «Ёлок» Пресс-служба кинокомпании «Базелевс»

Как отмечают в компании, в новом фильме Кулик отвечает за творческую концепцию и художественную реализацию проекта — он также выступил сценаристом месте с Дмитрием Балуевым. Режиссёрами новелл стали Сергей Наумов и работавшая над предыдущей частью «Ёлок» Александра Лупашко.

Добавим, что производством «Ёлок 9» занимается студия «Базелевс» и продюсерская компания Kulik Production. В фильме сыграли Евгений Кулик, Виктория Агалакова, Фёдор Добронравов, Григорий Калинин, Елена Захарова, Ростислав Бершауэр и другие. Премьера картины запланирована на 1 декабря 2022 года.

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