Ярославль, , 13:29 — REGNUM В Ярославле сметы на ремонт дворов по программе «Наши дворы» пересматриваются в сторону увеличения. Об этом на заседании муниципалитета Ярославля рассказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ремонт дворов в Ярославле City-yaroslavl.ru

Ранее объявленные аукционы в большинстве своём не состоялись: из 106 запланированных дворов контракты заключены лишь по 9 дворам.

«Уже устал говорить о том, что у нас изменились цены на материалы. К сожалению, базовые расценки, которые есть в сборниках, которыми руководствуются проектировщики и сметчики, они с рынком расходятся. Изначально. Сейчас этому проекту особое внимание, в правительстве неоднократно проводились совещания. Работа по пересмотру смет ведется, они не соответствуют», — рассказал на заседании муниципалитета Ярослав Овчаров.

По данным источников ИА REGNUM, сметы будут повышены в среднем на 15%.

Аналогичная ситуация и с ремонтом подъездов к детским садам и школам, который как свой проект позиционирует региональное отделение «Единой России». На это Ярославлю выделено 300 миллионов рублей. Сметы по этим дорогам также пересматриваются.

Депутаты переживают, что контракты будут заключены поздно. А впереди — выборы 11 сентября. Назвать сроки начала ремонтов директор ДГХ не смог.

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