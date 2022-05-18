Ярославль, 18 мая 2022, 13:29 — REGNUM В Ярославле сметы на ремонт дворов по программе «Наши дворы» пересматриваются в сторону увеличения. Об этом на заседании муниципалитета Ярославля рассказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Ранее объявленные аукционы в большинстве своём не состоялись: из 106 запланированных дворов контракты заключены лишь по 9 дворам.
По данным источников ИА REGNUM, сметы будут повышены в среднем на 15%.
Аналогичная ситуация и с ремонтом подъездов к детским садам и школам, который как свой проект позиционирует региональное отделение «Единой России». На это Ярославлю выделено 300 миллионов рублей. Сметы по этим дорогам также пересматриваются.
Депутаты переживают, что контракты будут заключены поздно. А впереди — выборы 11 сентября. Назвать сроки начала ремонтов директор ДГХ не смог.
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