Москва, , 13:29 — REGNUM Говорить о том, что якобы российские военные в ходе специальной операции на Украине совершили военные преступления, нельзя. Подобные обвинения со стороны Киева недопустимы. Об этом 18 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ВС России. (с) Министерство обороны России

«Бросаться такими терминами мы считаем невозможным и недопустимым. Многие случаи, о которых говорит Украина, являются очевидными фейками»,— подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что наиболее вопиющими являются инсценировками, которые аргументированно были доказаны российским специалистами.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдепартамент США запускает новую программу Conflict Observatory для сбора информации о «военных преступлениях», якобы совершенных Россией на Украине. В рамках программы будут документироваться, проверяться и распространяться свидетельства из открытых источников.