Челябинск, 18 мая, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В Челябинске 18-летний гражданин подозревается в попытке распространять наркотики. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Поймали его 16 мая при размещении товара в тайниках. У него изъяли девять свёртков с нарковеществом. Следователи считают, что гражданин приобрёл этот товар для распространения.

Сейчас следователи решают вопрос о предъявлении ему обвинения. Задержанному грозит до 15 лет заключения.