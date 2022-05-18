Новочеркасск, Ростовская область, , 13:26 — REGNUM В Ростовской области 60-летний мужчина перевёл мошенникам 1,8 млн рублей, пытаясь обезопасить сбережения от незаконного списания. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 18 мая.

Телефонный мошенник Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» реж Леонид Гайдай. 1973. СССР

Житель Новочеркасска заявил, что ответил на звонок с незнакомого номера. Злоумышленник представился сотрудником полиции и под предлогом защиты сбережений предложил перевести деньги на безопасный банковский счёт. Через разные банкоматы мужчина перевёл деньги на разные счета, указанные аферистом. В результате потерпевший лишился 1,8 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.