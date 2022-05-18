Ейск, Краснодарский край, 18 мая, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих возбуждено в отношении 45-летнего жителя Ейска Краснодарского края, сообщили 18 мая в пресс-службе СУ СКР по региону. Дело возбуждено по материалам краевого УФСБ.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Следствие полагает, что фигурант дела в течение 2018–2020 годов на своей странице в соцсети разместил «изображения православных икон, которые были подвергнуты переписыванию с добавлением деталей и надписей, меняющих изначальный этический смысл иконных сюжетов».

В рамках уголовного дела проводятся следственные действия, обстоятельства совершения преступления уточняются.