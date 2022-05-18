Москва, 18 мая, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В министерство иностранных дел России вызван посол Италии в Москве Джорджо Стараче, которому будет объявлено об ответных мерах на высылку российских дипломатов из этой страны. Об этом 18 мая сообщили в МИД РФ.

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«Сегодня (в МИД России) будет вызван посол Италии», — приводит слова представителя российского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что французского посла в Москве Пьера Леви вызвали в министерство иностранных дел России.