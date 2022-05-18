Уфа, , 13:34 — REGNUM Память своих предков, своих героев очень трепетно хранят в Узбекистане. Об этом 18 мая сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Парк 30-летия Победы City-yaroslavl.ru

«Парк Победы и музей Славы — огромный мемориальный комплекс в Ташкенте, посвященный Великой Отечественной войне. Поражает, как трепетно, с какой любовью в Узбекистане хранят память своих предков, своих Героев. К сожалению, не везде, не во всех странах бывшего СССР сейчас так», — сообщил он.

Хабиров отметил, что мир — очень хрупок, а победить фашизм можно только объединившись.

«Наши деды это понимали», — заявил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из Уфы в Узбекистан могут запустить прямые авиарейсы.