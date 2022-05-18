Брянск, , 13:27 — REGNUM Почётное право взять шефство над созвучным Брянску городом Брянка Луганской Народной Республики получила Брянская область, сообщил 18 мая губернатор Александр Богомаз.

Флаг Луганской Народной Республики

Брянская делегация выехала на место, чтобы определить, какая помощь требуется жителям в первую очередь.

«А сделать предстоит многое. Главная, жизненно важная задача — стабилизировать ситуацию с водоснабжением. Из-за изношенности водопроводов постоянно происходят аварийные утечки, сейчас люди получают воду по графику», — рассказал губернатор.

Специалисты проводят оценку учреждений социальной инфраструктуры, в том числе семи детских садов и 11 школ. Срочного ремонта требуют здания лечебных учреждений и подъездные пути к ним. Предстоит восстановить кровли многоквартирных домов, освещение ряда улиц, дорожного покрытия. В аварийном состоянии городской стадион «Шахтёр» и единственный в республиках Донбасса картодром. В планах также комплексное благоустройство городского парка.

«Мы — братский народ! Наши предки во все времена плечом к плечу защищали наши родные земли от врага, восстанавливали и поднимали их. А сейчас этого права в числе не многих удостоена наша область. Работы предстоит много, но вместе мы обязательно справимся!» — уверен губернатор.

В составе промышленного луганского города пять посёлков с населением более 49 тысяч человек.