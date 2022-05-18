Брянская область взяла шефство над луганской Брянкой
Брянск, 18 мая, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Почётное право взять шефство над созвучным Брянску городом Брянка Луганской Народной Республики получила Брянская область, сообщил 18 мая губернатор Александр Богомаз.
Брянская делегация выехала на место, чтобы определить, какая помощь требуется жителям в первую очередь.
Специалисты проводят оценку учреждений социальной инфраструктуры, в том числе семи детских садов и 11 школ. Срочного ремонта требуют здания лечебных учреждений и подъездные пути к ним. Предстоит восстановить кровли многоквартирных домов, освещение ряда улиц, дорожного покрытия. В аварийном состоянии городской стадион «Шахтёр» и единственный в республиках Донбасса картодром. В планах также комплексное благоустройство городского парка.
В составе промышленного луганского города пять посёлков с населением более 49 тысяч человек.