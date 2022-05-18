Более 500 человек станцевали танец «Симд Победы» в Северной Осетии
Владикавказ, 18 мая, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Северной Осетии прошла масштабная акция, посвященная 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. У селения Балты состоялся флешмоб — более 500 человек станцевали «Симд Победы». В акции приняли участие творческие коллективы со всей республики, передает ГТРК «Алания».
Симд — древний народный осетинский хороводный танец. Своей историей он восходит к эпохе язычества, а его хореографический рисунок строится на двух элементах: круге, олицетворяющем солнце, и прямой линии, символизирующей бесконечность. Акция призвана сохранять культуру алан и нартов, отметила ведущий специалист по народной хореографии Дома народного творчества Мадина Цориева. В акции ко Дню Победы с каждым годом участвует все большее число танцевальных коллективов.