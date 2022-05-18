Владикавказ, 18 мая, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Северной Осетии прошла масштабная акция, посвященная 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. У селения Балты состоялся флешмоб — более 500 человек станцевали «Симд Победы». В акции приняли участие творческие коллективы со всей республики, передает ГТРК «Алания».

Богдан Виллевальде. Вид Владикавказа. 1860

«В акции приняли участие 20 танцевальных коллективов со всех районов республики под руководством хореографов. Фестиваль планировали провести 9 мая, но тогда не позволила погода», — сообщила телекомпания.

Симд — древний народный осетинский хороводный танец. Своей историей он восходит к эпохе язычества, а его хореографический рисунок строится на двух элементах: круге, олицетворяющем солнце, и прямой линии, символизирующей бесконечность. Акция призвана сохранять культуру алан и нартов, отметила ведущий специалист по народной хореографии Дома народного творчества Мадина Цориева. В акции ко Дню Победы с каждым годом участвует все большее число танцевальных коллективов.