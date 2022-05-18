Стокгольм, , 13:32 — REGNUM Швеция не должна потакать необоснованным требованиям президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, независимо от причин, по которым он выступает против членства Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом 18 мая написала газета Dagens Nyheter.

Реджеп Эрдоган Kremlin.ru

Многие критики вступления Швеции в НАТО отмечали, что стране придется иметь дело не только с Россией, но и все более авторитарной Турцией, которая под руководством Эрдогана, станет официальным союзником северной страны.

Вместо того, чтобы идти на уступки, редакция Dagens Nyheter считает, что Швеция должна продолжать критиковать «тираническое» руководство страны и сохранять санкции, введенные против Анкары. Журналисты подчеркивают, что санкции против Турции ввели ранее несколько стран, входящих в НАТО, в том числе США.

«Урок заключается в том, что те, кто вступает в НАТО, не должны плясать под дудку Эрдогана», — отмечают журналисты.