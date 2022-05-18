Стокгольм, 18 мая, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Швеция не должна потакать необоснованным требованиям президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, независимо от причин, по которым он выступает против членства Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом 18 мая написала газета Dagens Nyheter.

Kremlin.ru Реджеп Эрдоган

Многие критики вступления Швеции в НАТО отмечали, что стране придется иметь дело не только с Россией, но и все более авторитарной Турцией, которая под руководством Эрдогана, станет официальным союзником северной страны.

Вместо того, чтобы идти на уступки, редакция DagensNyheter считает, что Швеция должна продолжать критиковать «тираническое» руководство страны и сохранять санкции, введенные против Анкары. Журналисты подчеркивают, что санкции против Турции ввели ранее несколько стран, входящих в НАТО, в том числе США.

«Урок заключается в том, что те, кто вступает в НАТО, не должны плясать под дудку Эрдогана», — отмечают журналисты.