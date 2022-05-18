Омск, , 13:24 — REGNUM Пляжи Омска готовят к летнему сезону, сообщили ИА REGNUM 18 мая в мэрии города.

Пляж City-yaroslavl.ru

Мэр Сергей Шелест 17 мая подписал постановление «О подготовке пляжей города к летнему сезону 2022 года». Горадминистрация 1 июня откроет пять пляжей.

Подготовку четырёх муниципальных пляжей («Советский», «Центральный-1», «Центральный-2» и «Кировский») осуществляет омское управление дорожного хозяйства и благоустройства. Пляж «Первомайский» обслуживает бюджетное учреждение «Центр компетенций по вопросам городской среды».

На пляжи, обслуживаемые управлением, уже завезли свежий речной песок. Заключены договоры на необходимые перед открытием сезона обследования. Всего к летнему сезону 2022 года на четыре городских муниципальных пляжа завезут более 700 тонн песка.

На Первомайский пляж в ближайшие дни завезут 400 тонн чистого песка. Продолжаются и другие подготовительные работы.

Как подчеркнули в мэрии, купальный сезон в Омске начнётся 1 июня.

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