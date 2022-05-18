Москва, 18 мая, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Введение Западом пошлин на российскую нефть приведёт к повышению стоимости чёрного золота. Об этом сегодня, 18 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Он пояснил, странам Запада придётся искать альтернативные источники поставок нефти, это для них приведёт к удорожанию цены.

«Введение Западом пошлин на российскую нефть — это вопрос экономической целесообразности», — уточнил Песков.

Как сообщало, Европейский союз может предложить введение эмбарго на поставки российской нефти к концу 2022 году.

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