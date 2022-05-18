Бухарест, , 13:20 — REGNUM В результате шквалистого ветра и сильных ливней, обрушившихся на столицу Румынии Бухарест, в городе было блокировано движение автобусов, троллейбусов и трамваев. Об этом 18 мая сообщает румынский телевизионный канал Digi24.

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Согласно официальной информации, на некоторых трамвайных путях возникла опасность возникновения неконтролируемых электрических разрядов, а десятки асфальтированных участков дорог ушли под воду или были повреждены после падения деревьев и столбов линий электропередач.

По предварительным данным, общий ущерб, нанесенный стихией, на сегодняшний день исчисляется десятками тысяч долларов. Местные синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение погодных условий.