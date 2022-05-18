Томск, 18 мая, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Аэропорт Томска в июне введёт ограничение полётов из-за реконструкции взлётно-посадочной полосы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

Администрация Томской области Аэропорт Томска

С 1 по 8 июня под ограничения попадут самолёты всех типов. С 9 по 18 июня рейсы будут выполняться по укороченной полосе (1550 метров) в Красноярск, Стрежевой, Сургут и Новосибирск по расписанию.

«С 19 июня аэропорт заработает как обычно, и полёты будут выполняться на воздушных судах всех типов», — добавили в администрации.