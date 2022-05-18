Лос-Анджелес, США, 18 мая, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Режиссёры Энтони и Джо Руссо объяснили, почему в их новом фильме Крис Эванс выступит в роли злодея. Об этом 18 мая сообщает портал Comicbook.

Gage Skidmore Крис Эванс

«Нам не нужно было продавать Крису роль. Крис в некотором смысле продал (её — ИА REGNUM) нам», — сказал Джо Руссо, добавив, что после завершения съёмок кинокомикса «Мстители: Финал» режиссёры спросили актёра о том, чем он хотел бы дальше заниматься. Эванс сказал в ответ, что, двигаясь вперёд, хотел бы пойти на риск и сыграть сложных персонажей.

«Поэтому нам казалось очевидным, что правильным шагом здесь было бы предложить Крису (роль — ИА REGNUM) социопата, а не героя», — отметил кинематографист.

Напомним, сейчас Энтони и Джо Руссо снимают для Netflix экшн-триллер «Серый человек», премьера которого запланирована на 22 июля 2022 года. Главную роль в этой картине исполнит Райан Гослинг, он сыграет успешного киллера Курта Джентри, известного под прозвищем Серый человек. Крис Эванс выступит в роли бывшего коллеги Джентри Ллойда Хэнсена, который хочет вернуть Серого человека в ЦРУ в любом виде.