Стокгольм, , 13:40 — REGNUM В недавние выходные (14−15 мая) количество новостных материалов и комментариев в СМИ и социальных сетях на тему вступления Швеции и Финляндии в НАТО увеличилось значительно. В то же время шведские специальные службы предостерегают общественность от слепого следования всему тому, что пишется в паблике. Об этом 18 мая сообщила новостная служба TT.

Флаг Швеции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«В эти выходные заметно увеличилось количество статей и постов, в которых комментируется вступление в НАТО как Финляндии, так и Швеции», — отметил в интервью TT Микаэль Тофвессон, глава отдела Шведского агентства психологической защиты.

Он рассказал, что публикуемые материалы содержат как существенные, так и неверные комментарии. Некоторые занимаются прямым запугиванием и пытаются создать образ осажденной Швеции, которая столкнется с массой рисков при вступлении в альянс.

В то же время ни одна из спецслужб Швеции не хочет говорить, кто стоит за кампанией по дезинформации.

«В течение нескольких лет Служба безопасности Швеции описывала то, как наращивалась деятельность иностранных держав», — пишет пресс-секретарь спецслужбы Фредрик Хультгрен-Фриберг в электронном письме информационному агентству TT.

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