Джакарта, , 13:19 — REGNUM Министр инвестиций Индонезии Бахлил Лахадалиа заявил, что президент все еще пытается вести переговоры с главой Tesla и SpaceX Илоном Маском об инвестициях в Индонезию, сообщает CNN Indonesia.

Илон Маск Heisenberg Media

«Мы будем ждать подходящего момента. Мы объявим об этом. Команда ведет переговоры, но будьте уверены, что у президента есть специальные приемы, как привлечь Илона Маска», — заявил Бахлил Лахадалиа.

По его словам, Индонезия — страна богатая природными ресурсами, особенно для производства аккумуляторов. В Индонезии есть материалы для производства батарей, таких как никель и марганец.

Бахлил Лахадалиа заявил, что другие страны, такие как Таиланд и Вьетнам, также хотят, чтобы Илон Маск инвестировал в их страны. Поэтому правительство Индонезии пытается привлечь инвестиции Илона Маска. Политик также попросил индонезийский народ проявить терпение в ожидании соглашения между компанией Tesla и Индонезией.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе рабочего визита в США президент Индонезии Джоко Видодо встретился с генеральным директором SpaceX Илоном Маском, чтобы обсудить будущее сотрудничество.

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